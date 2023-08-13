В России начали продавать недорогой экономичный пикап

Пикап JAC T8 Pro появился в салонах дилеров

Новый пикап JAC T8 Pro начали продавать в России. Топовая комплектация Full Extra стоит 2,82 млн рублей. Таким образом, цена оказалась всего на 31 тыс. рублей выше обещанной изначально.

На выбор предложено две силовые установки: 2-литровый турбодизель мощностью 139 л. с. или 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 204 л. с. Оба мотора работают в паре со 6-ступенчатой «механикой». Примечательно то, что обе версии имеют примерно одинаковый расход 9,3 и 9,5 л / 100 км соответственно.

Пикап имеет габариты 5325 х 1880 х 1830 мм при колёсной базе 3090 мм. Размеры кузова 1520 х 1520 х 470 мм, грузоподъёмность – 900 кг.

JAC T8 Pro имеет неплохое оснащение, в которое входят ксеноновые фары головного света, кондиционер, сиденья с кожаной отделкой. Двигатель запускается с кнопки, присутствует бесключевой доступ, а также есть передние и задние парктроники, система кругового обзора, круиз-контроль, датчик света и обогрев передних сидений.

Источник: Китайские автомобили

Фото: JAC