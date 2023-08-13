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Новый тренд: у дилеров появилось много свежих европейских и японских машин

Владельцы 2–3-летних иномарок с пробегом до 20 тыс. км пересаживаются на новые китайские авто

Интересная тенденция наметилась на российском автомобильном рынке. По словам представителей крупных автомобильных дилеров «Авилон» и Major, россияне массово сдают свои свежие автомобили возрастом 2-3 года в трейд-ин и пересаживаются на новые китайские авто. Сами дилеры назвали такую ситуацию «парадоксом трейд-ина».


Автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов поделился своим видением ситуации и назвал причины такого поведения.

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«Суть в следующем: дилерам начали массово сдавать в трейд-ин и на выкуп довольно свежие автомобили условно говоря предыдущего поколения, которым 2–3 года. Это примерно такие машины, как Renault Duster, Citroen C4 седан, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid и им подобные. Пробег у них чаще всего мизерный, бывает и 20 тыс., а бывает и 3–5 тыс. км», — пишет Сергей Цыганов.
«Знаете, на что их меняют? На новых "китайцев". Вот буквально люди приходят и говорят: не хочу ездить на этом старье, хочу машину с разноцветными сенсорными экранами во всех местах», — добавляет автоэксперт.

Источник: Telegram-канал «Русский автомобиль»

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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