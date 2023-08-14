Почему в Тольятти? Где будут выпускать Lada Largus
Сегодня, 14 августа, АВТОВАЗ возобновил выпуск автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти.
Предприятию удалось вернуть семейство на конвейер на месяц раньше, чем ожидалось.
Напомним, что выпуск модели был приостановлен летом 2022 года.
В течение последнего месяца лета будет произведено 650 машин Lada Largus. Производиться будут самые различные модификации автомобиля, в том числе планируется собрать и несколько машинокомплектов опытной партии e-Largus – электромобилей, которые соберут уже на заводе в Ижевске.
Несмотря на начало производства семейства Lada Largus в Тольятти, АВТОВАЗ не отказался от планов перенести производство Ларгусов в Ижевск. Этим специалисты предприятия займутся в сентябре. Смена «прописки» займет 9 месяцев, и ижевские ларгусы появятся в продаже весной 2024 года.
Место же Ларгуса на конвейере в Тольятти займут другие модели, объемы выпуска которых планируется увеличить. Кроме того, должен начаться выпуск новых моделей – Lada Iskra, Aura и кроссовера на базе Весты.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: АВТОВАЗ
Источник: РГ
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .