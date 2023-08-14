Любой регион России теперь может стать курортом
Российским регионам будет предоставлено право самим принимать решения о вводе курортного сбора. По поручению президента России Владимира Путина правительство к 15 декабря должно внести необходимые изменения в российское законодательство.
Курортный сбор взимается с прибывающих в регион туристов при заселении в отель. Эксперимент уже идет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Также курортный сбор в размере 100 рублей с человека в сутки разрешено взимать в Санкт-Петербурге: тариф начнет действовать с 1 апреля 2024 года.
Регионам, которые намерены ввести у себя курортный сбор, стоит учитывать опыт субъектов федерации, где этот эксперимент уже проводится, подчеркнул президент.
Средства от курортного сбора регионы должны будут направлять на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов туристической инфраструктуры.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ТАСС
Фото: Freepik
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен