Любой регион России теперь может стать курортом

Путин наделил регионы правом вводить курортный сбор с 15 декабря

Российским регионам будет предоставлено право самим принимать решения о вводе курортного сбора. По поручению президента России Владимира Путина правительство к 15 декабря должно внести необходимые изменения в российское законодательство.

Курортный сбор взимается с прибывающих в регион туристов при заселении в отель. Эксперимент уже идет в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Также курортный сбор в размере 100 рублей с человека в сутки разрешено взимать в Санкт-Петербурге: тариф начнет действовать с 1 апреля 2024 года.

Регионам, которые намерены ввести у себя курортный сбор, стоит учитывать опыт субъектов федерации, где этот эксперимент уже проводится, подчеркнул президент.

Средства от курортного сбора регионы должны будут направлять на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов туристической инфраструктуры.

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Источник: ТАСС

Фото: Freepik