Все главные автомобильные бренды стали менее популярными (кроме одного)

Лишь одна автомобильная марка удержала позиции на мировом рынке за последние 20 лет

За два десятка лет семь крупных автомобильных марок Европы испытывали серьезные сложности. И падения продаж смог избегнуть лишь один из них. Из-за настоящего нашествия электромобилей, инициированного некогда Теслой, а также массированной экспансии китайских брендов (да-да, она наблюдается не только в России), европейский рынок стал заметно меняться, отмечают аналитики.

Исторически в Европе наблюдалось доминирование семи автопроизводителей: Fiat, Citroen, Peugeot, Renault, Volkswagen, Opel (включая Vauxhall) и Ford. В 2003 году эти бренды контролировали 58% европейского рынка новых легковушек.

Хотя проблемы наблюдались уже тогда: доля каждого из брендов была ниже, чем в начале 1990-х, потому что свое наступление на Европу в то время вели японские и корейские бренды.

В итоге, усугубившись факторами последних лет, положение большинства брендов «большой семерки» к 2023 году стало хуже, чем когда-либо. И только Volkswagen не просто сохранил, а даже немного увеличил свою долю на европейском рынке.

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Источник: Motor1