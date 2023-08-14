#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Английский язык хотят «изгнать» из общественного транспортаАнглийский язык хотят «изгнать» из общественного транспорта
Минтранс РФ: дублирование информации на...
Новый российский внедорожник — стали известны его характеристикиНовый российский внедорожник — стали известны его характеристики
Автор вездехода Шерп представил новый...
Медведь вскрыл две машины ради вкусняшек – видеоМедведь вскрыл две машины ради вкусняшек – видео
Дикий медведь научился открывать двери машин

Все главные автомобильные бренды стали менее популярными (кроме одного)

Лишь одна автомобильная марка удержала позиции на мировом рынке за последние 20 лет

За два десятка лет семь крупных автомобильных марок Европы испытывали серьезные сложности. И падения продаж смог избегнуть лишь один из них. Из-за настоящего нашествия электромобилей, инициированного некогда Теслой, а также массированной экспансии китайских брендов (да-да, она наблюдается не только в России), европейский рынок стал заметно меняться, отмечают аналитики.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Новая Toyota или VW с пробегом по той же цене: (не)простой выбор

Исторически в Европе наблюдалось доминирование семи автопроизводителей: Fiat, Citroen, Peugeot, Renault, Volkswagen, Opel (включая Vauxhall) и Ford. В 2003 году эти бренды контролировали 58% европейского рынка новых легковушек.

Хотя проблемы наблюдались уже тогда: доля каждого из брендов была ниже, чем в начале 1990-х, потому что свое наступление на Европу в то время вели японские и корейские бренды.

В итоге, усугубившись факторами последних лет, положение большинства брендов «большой семерки» к 2023 году стало хуже, чем когда-либо. И только Volkswagen не просто сохранил, а даже немного увеличил свою долю на европейском рынке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Motor1

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0