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Думаете, этот Mercedes – седан? Как бы не так!

В Сети вспомнили самый странный пикап в истории – это Mercedes-Benz

Если вы считали, что Mercedes-Benz X-класса был единственной попыткой похода немецкого люкс-бренда в класс пикапов, то вы ошибались. Была еще одна – но, честно говоря, выглядела она тоже довольно искусственно. Впрочем, и в том, и в ином случае появление мерседесовских пикапов было продиктовано законами рынка – и желанием руководства занять или удержать те или иные его ниши.

В начале 1970-х импорт иностранных легковых автомобилей в Аргентину был запрещен. Жесткие таможенные правила позволяли ввозить в страну лишь компоненты для производства машин внутри страны. И то только для утилитарных моделей!

Чтобы сохранить позиции на аргентинском рынке, в компании пошли на хитрость, внеся изменения в конструкцию модели Mercedes-Benz E 220 d. Заключив через аргентинского дилера договор с местным производителем автобусов, они наладили производство таких вот пикапов.

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И если вариант с однорядной кабиной действительно выглядел как небольшой грузовичок, то так называемая двухрядная машина, несмотря на мелкие изменения по кузову, воспринималась как… обычный седан в кузове W115, только без крышки багажника!

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Впрочем, задний борт откидывался назад, а фонари местного производства смотрелись довольно оригинально. Картину дополнял родной мерседесовский 60-сильный дизель, который в итоге и заработал этим «трудягам» хорошую репутацию. Словом, шалость удалась – машины продавались в Аргентине в полном соответствии с законодательством.

Источник, фото: Гора автофактов

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.

Недостатки:

Не найдено

Комментарий:

Е400 купе

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