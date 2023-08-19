Думаете, этот Mercedes – седан? Как бы не так!

В Сети вспомнили самый странный пикап в истории – это Mercedes-Benz

Если вы считали, что Mercedes-Benz X-класса был единственной попыткой похода немецкого люкс-бренда в класс пикапов, то вы ошибались. Была еще одна – но, честно говоря, выглядела она тоже довольно искусственно. Впрочем, и в том, и в ином случае появление мерседесовских пикапов было продиктовано законами рынка – и желанием руководства занять или удержать те или иные его ниши.

В начале 1970-х импорт иностранных легковых автомобилей в Аргентину был запрещен. Жесткие таможенные правила позволяли ввозить в страну лишь компоненты для производства машин внутри страны. И то только для утилитарных моделей!

Чтобы сохранить позиции на аргентинском рынке, в компании пошли на хитрость, внеся изменения в конструкцию модели Mercedes-Benz E 220 d. Заключив через аргентинского дилера договор с местным производителем автобусов, они наладили производство таких вот пикапов.

И если вариант с однорядной кабиной действительно выглядел как небольшой грузовичок, то так называемая двухрядная машина, несмотря на мелкие изменения по кузову, воспринималась как… обычный седан в кузове W115, только без крышки багажника!

Впрочем, задний борт откидывался назад, а фонари местного производства смотрелись довольно оригинально. Картину дополнял родной мерседесовский 60-сильный дизель, который в итоге и заработал этим «трудягам» хорошую репутацию. Словом, шалость удалась – машины продавались в Аргентине в полном соответствии с законодательством.

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Источник, фото: Гора автофактов