В России появятся мобильные зарядки для электромобилей

БН-моторс покажет мобильную зарядную станцию на базе УАЗа Профи

В 2022 году электромобили составили 30% всех проданных в мире новых легковушек. В Москве за последние восемь лет количество электромашин выросло в двадцать раз, поэтому столица в очередной раз наращивает количество электрозарядных станций (ЭЗС) с функцией быстрой зарядки. Еще один путь к развитию зарядной инфраструктуры пробует нащупать компания БН-моторс.

Брянский дилерский холдинг «БН-моторс» готовит презентацию мобильной зарядной станции (МЗС) на базе УАЗ Профи. Как выяснил «За рулем», разработкой этой машины занималась компания «Автоклуб А24» из Санкт-Петербурга. МЗС носит название Profi Charger А24.

Производитель сообщает, что машина сможет зарядить любой электромобиль в любой точке города, пока вы занимаетесь своими делами. В комплекте есть все разъемы, а высокая мощность (DС 30 кВт) позволит пополнить заряд до 80% за 1,5 часа. Сообщается также, что Profi Charger обеспечивает «неограниченное количество зарядных циклов», что выдает наличие ДВС-генератора, хотя напрямую об этом не сообщается.

МЗС Profi Charger А24 будет представлена на стенде «БН-моторс» в рамках MIMS Automobility Moscow, Международной выставки запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля. Выставка пройдет с 21-24 августа в московском ЦВК «Экспоцентр».

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Источник: Автопоток

Фото: a24.ru