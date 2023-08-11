Появятся новые места для подзарядки электрокаров
Власти столицы уделяют повышенное внимание улучшению в регионе экологической ситуации. С этой целью мэрия развивает электротранспорт. Одним из очередных шагов станет расширение сети зарядных станций для электромобилей: в ближайшее время на улицах столицы к 3,2 тыс. электрозарядных станций (ЭЗС) прибавится еще 250.
У новых ЭЗС «есть очевидное преимущество – быстрая зарядка», отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он также сообщил, что число зарегистрированных в столице электромобилей за последние восемь лет выросло в 20 раз. Градоначальник напомнил, что власти помогают владельцам таких машин, в частности, они освобождены от транспортного налога и могут бесплатно пользоваться парковками.
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Источник: Telegram Сергея Собянина
Фото: depositphotos.com
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