Вооруженные грабители обстреляли возвращавшихся с матча футболистов

Автоугонщики обстреляли машины трех футболистов французской команды «Марсель»

Футболисты футбольного клуба «Марсель» Фарис Мумбанья, Жан Онана и Бамо Мейте были обстреляны угонщиками автомобилей. О происшествии написали французские таблоиды.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что нападение произошло в непосредственной близости от тренировочной базы клуба. Спортсмены возвращались после гостевого матча заключительного тура чемпионата Франции против ФК «Гавр», игра закончилась со счетом 2:1. Отмечается, что несмотря на стрельбу злоумышленников, игрокам удалось скрыться.

После осмотра автомобилей были обнаружены два пулевых отверстия в водительской двери машины одного из игроков, во втором автомобиле угонщики прострелили багажник. К счастью, никто из членов команды не пострадал. Прокуратура Марселя начала расследование, инцидентом занимаются сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью.

ФК «Марсель» занимает восьмое место в турнирной таблице, команде не удалось пробиться в еврокубки.

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Источник: LaProvence