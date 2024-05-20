Женщина погубила в аварии девятилетнюю дочь: возбуждено уголовное дело
Уголовное дело завели следователи в Энгельсском районе Саратовской области на 34-летнюю женщину из-за аварии, в которой погибла ее девятилетняя дочь. Также уточняется, что в ДТП пострадали трое несовершеннолетних сыновей.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим ТС, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По предварительным данным, в районе села Подстепное женщина, находившаяся за рулем иномарки Daewoo Gentra, не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибла 9-летняя дочь женщины, которая находилась в автомобиле. Трое ее сыновей 6, 13 и 15 лет находятся в медучреждениях.
Проводится расследование, назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.
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Источник: Пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области
Отзывы о Daewoo Gentra (2)
Недорогой. Салон вместительный. Крепкая ходовка.
Низкая. Немного шумная.
Заменил резину на 195/65R15 машина поднялась, отлично стало. С дополнительной шумоизоляцией в салоне тишина. За такие деньги ( брал с салона в 2015году за 11000$) лучше не найти!!! Для своей цены 5 звёзд!!!