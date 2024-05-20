Женщина погубила в аварии девятилетнюю дочь: возбуждено уголовное дело

Под Энгельсом на женщину завели дело после ДТП, в котором погиб ее ребенок

Уголовное дело завели следователи в Энгельсском районе Саратовской области на 34-летнюю женщину из-за аварии, в которой погибла ее девятилетняя дочь. Также уточняется, что в ДТП пострадали трое несовершеннолетних сыновей.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим ТС, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, в районе села Подстепное женщина, находившаяся за рулем иномарки Daewoo Gentra, не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибла 9-летняя дочь женщины, которая находилась в автомобиле. Трое ее сыновей 6, 13 и 15 лет находятся в медучреждениях.

Проводится расследование, назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: Пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области