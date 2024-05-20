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Женщина погубила в аварии девятилетнюю дочь: возбуждено уголовное дело
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Женщина погубила в аварии девятилетнюю дочь: возбуждено уголовное дело

Под Энгельсом на женщину завели дело после ДТП, в котором погиб ее ребенок

Уголовное дело завели следователи в Энгельсском районе Саратовской области на 34-летнюю женщину из-за аварии, в которой погибла ее девятилетняя дочь. Также уточняется, что в ДТП пострадали трое несовершеннолетних сыновей.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим ТС, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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По предварительным данным, в районе села Подстепное женщина, находившаяся за рулем иномарки Daewoo Gentra, не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погибла 9-летняя дочь женщины, которая находилась в автомобиле. Трое ее сыновей 6, 13 и 15 лет находятся в медучреждениях.

Проводится расследование, назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:СУ СК РФ
Количество просмотров 1
20.05.2024
Фото:СУ СК РФ
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Отзывы о Daewoo Gentra (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Daewoo Gentra  2015
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Недорогой. Салон вместительный. Крепкая ходовка.

Недостатки:

Низкая. Немного шумная.

Комментарий:

Заменил резину на 195/65R15 машина поднялась, отлично стало. С дополнительной шумоизоляцией в салоне тишина. За такие деньги ( брал с салона в 2015году за 11000$) лучше не найти!!! Для своей цены 5 звёзд!!!

+4