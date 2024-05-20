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Женщину с младенцем госпитализировали после аварии с большегрузом под Братском

10-месячный младенец и его мать пострадали в ДТП с грузовиком в Братском районе

При столкновении легковой машины и грузовика в Братском районе Иркутской области погиб мужчина-водитель. В автомобиле находились также женщина и 10-месячный ребенок, они госпитализированы с тяжелыми травмами.

По предварительным данным ГИБДД, Hyundai Solaris выехал на встречку и был сбит грузовиком МАN. Водитель легковушки умер на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи; 28-летняя пассажирка и ее ребенок, который находился в салоне авто без специального удерживающего устройства, были срочно отправлены в медучреждение.

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Полиция выясняет обстоятельства аварии. Идет поиск свидетелей ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили чаще всего угоняют в России.

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Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
20.05.2024
Фото:АГН Москва
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