Дешевле конкурентов: новый большой кроссовер из Китая

Jetour X90 Plus просторнее, чем Chery Tiggo 8 Pro, и мощнее, чем Exeed TXL.

Вместе с кроссовером Dashing длиной 4,6 метра большой X90 Plus вошел в стартовую линейку бренда Jetour на российском рынке.

Марка Jetour развивает три направления.

К первому – молодежному – относится стильный Dashing.

«Девяностый» причисляют к семейным машинам – и облик его спокойнее, без неожиданностей.

Третья ветвь – внедорожная, с брутальным квадратным дизайном и улучшенными способностями вне асфальта. Ее представителя под названием Т2 (Traveller) ждем у нас в начале 2024 года, а потому пока оставим за скобками.

Длина кроссовера X90 Plus – 4858 мм, колесная база – 2850 мм. По этим параметрам он заметно превосходит и Chery Tiggo 8 Pro (4722 и 2710 мм), и Exeed TXL (4780 и 2800 мм). Размерность шин – 255/45 R20, даже чуть больше, чем у флагманского Exeed VX.

Если размеры кузова после покупки машины кушать не просят, то приобретение комплекта зимних шин сильно огорчит кошелек. Судя по размерам тормозных механизмов, встанут и 18‑дюймовые, но подбирать придется методом проб и ошибок, а также с риском нарушить закон: производитель допускает только «двадцатый» размер.

У нас пока представлены только пятиместные версии, но в Китае есть комплектации с третьим рядом. Поэтому докатка висит под днищем: место в подполье забронировано не для нее, а для багажного диванчика.

Парой экранов по 12,3 дюйма и сенсорным блоком управления микроклиматом сейчас никого не удивишь. А вот обилие черного глянца уже не в тренде. Козырек над «планшетами» отнюдь не лишний: китайцы упорно делают их бликующими. Вентиляция сиденья положена только водителю. Регулировка поясничного упора, память положения и электроприводы пассажирского кресла – привилегия двухлитровых машин. Из систем активной безопасности есть только сканер мертвых зон.

Интерьер может быть черным или коричневым с оттенком бордового (как на фото). Во втором случае цвет меняет не только обивка сидений, но и весь пластик салона.

Второй ряд в продольном направлении не регулируется, но места для ног – вагон. Об адаптации для России не забыли – полный набор теплых опций есть на всех версиях. Продуманы и зарядные порты: большой USB-A и маленький USB-C. В отсутствие третьего ряда его место занял немаленький органайзер. Под ближней к порогу крышкой – инструмент и еще немного места для вещей.

Спинка заднего сиденья откидывается на большой угол, можно ехать полулежа. Для пассажиров это хорошо, но есть и минус. Конструкторам пришлось отнести назад крепление шторки багажника, чтобы она не мешала спинке. Из-за этого, когда последняя находится в нормальном положении, шторка стоит посреди багажника, мешая пользоваться всем объемом.

Забавно, что не убрали отдельный пульт управления вентилятором для третьего ряда – он остался на левой боковине багажника.

Под капотом – любимый китайцами «черный ящик»: всё скрыто от глаз. Несмотря на наличие задней независимой подвески и мощных моторов, полного привода у X90 Plus нет.

Все X90 Plus оснащены «мокрым» преселективным роботом и передним приводом. Моторы – 1.6 турбо на 190 сил или 2.0 турбо отдачей 244 силы.

На других моделях концерна Chery на российском рынке мощность этих же моторов другая. Видимо, это еще один символ того, что в России Jetour работает самостоятельно.

Как у Audi Q7, пятая дверь заходит на боковины кузова. Основные фонари при открывании становятся невидимыми, их дублируют секции в бампере. Базовой версии электропривод багажника не положен.

Сравнение цен больших китайских кроссоверов

Jetour X90 Plus (1.6T, 190 л. с., 4×2) 3,25–3,37 млн ₽

(1.6T, 190 л. с., 4×2) 3,25–3,37 млн ₽ Jetour X90 Plus (2.0T, 244 л. с., 4×2) 3,57–3,69 млн ₽

(2.0T, 244 л. с., 4×2) 3,57–3,69 млн ₽ Chery Tiggo 8 Pro (1.6Т, 186 л. с., 4×2) 3,54–3,66 млн ₽

(1.6Т, 186 л. с., 4×2) 3,54–3,66 млн ₽ Exeed TXL (1.6T, 186 л. с., 4×4) 4,25 млн ₽

(1.6T, 186 л. с., 4×4) 4,25 млн ₽ Exeed TXL (2.0T, 197 л. с., 4×4) 4,65 млн ₽

(2.0T, 197 л. с., 4×4) 4,65 млн ₽ Exeed VX (2.0T, 249 л. с., 4×4) 5,28–5,65 млн ₽

На российский рынок выходит второе поколение кроссовера GAC GS8.