Дешевле конкурентов: новый большой кроссовер из Китая
Вместе с кроссовером Dashing длиной 4,6 метра большой X90 Plus вошел в стартовую линейку бренда Jetour на российском рынке.
Марка Jetour развивает три направления.
К первому – молодежному – относится стильный Dashing.
«Девяностый» причисляют к семейным машинам – и облик его спокойнее, без неожиданностей.
Третья ветвь – внедорожная, с брутальным квадратным дизайном и улучшенными способностями вне асфальта. Ее представителя под названием Т2 (Traveller) ждем у нас в начале 2024 года, а потому пока оставим за скобками.
Если размеры кузова после покупки машины кушать не просят, то приобретение комплекта зимних шин сильно огорчит кошелек. Судя по размерам тормозных механизмов, встанут и 18‑дюймовые, но подбирать придется методом проб и ошибок, а также с риском нарушить закон: производитель допускает только «двадцатый» размер.
У нас пока представлены только пятиместные версии, но в Китае есть комплектации с третьим рядом. Поэтому докатка висит под днищем: место в подполье забронировано не для нее, а для багажного диванчика.
Интерьер может быть черным или коричневым с оттенком бордового (как на фото). Во втором случае цвет меняет не только обивка сидений, но и весь пластик салона.
Спинка заднего сиденья откидывается на большой угол, можно ехать полулежа. Для пассажиров это хорошо, но есть и минус. Конструкторам пришлось отнести назад крепление шторки багажника, чтобы она не мешала спинке. Из-за этого, когда последняя находится в нормальном положении, шторка стоит посреди багажника, мешая пользоваться всем объемом.
Забавно, что не убрали отдельный пульт управления вентилятором для третьего ряда – он остался на левой боковине багажника.
Все X90 Plus оснащены «мокрым» преселективным роботом и передним приводом. Моторы – 1.6 турбо на 190 сил или 2.0 турбо отдачей 244 силы.
На других моделях концерна Chery на российском рынке мощность этих же моторов другая. Видимо, это еще один символ того, что в России Jetour работает самостоятельно.
Сравнение цен больших китайских кроссоверов
- Jetour X90 Plus (1.6T, 190 л. с., 4×2) 3,25–3,37 млн ₽
- Jetour X90 Plus (2.0T, 244 л. с., 4×2) 3,57–3,69 млн ₽
- Chery Tiggo 8 Pro (1.6Т, 186 л. с., 4×2) 3,54–3,66 млн ₽
- Exeed TXL (1.6T, 186 л. с., 4×4) 4,25 млн ₽
- Exeed TXL (2.0T, 197 л. с., 4×4) 4,65 млн ₽
- Exeed VX (2.0T, 249 л. с., 4×4) 5,28–5,65 млн ₽
- На российский рынок выходит второе поколение кроссовера GAC GS8.
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