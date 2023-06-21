Новый китайский кроссовер в России: турбомоторы 1.5 и 1.6, МКП и много «фишек»

Jetour Dashing – машина интересная и не лишена оригинальных решений.

За остаток нынешнего года марка Jetour (входит в концерн Chery) хочет продать в России 15 тысяч машин. Фактически – за полгода. А за I квартал даже раскрученный Haval продал 16,6 тысяч машин, Geely – 12,7 тысяч.

Покупатели хотят иметь широкий выбор – это факт. После более крупного (длиной 4858 мм) кроссовера X90 Plus свежеиспеченный Jetour предлагает модель покомпактней (длина 4,6 м) и выдержанный в иной стилистике Dashing.

Марка Jetour заходит на наш рынок через Казахстан, без одобрения российского представительства Chery. Такая схема означает, что воспользоваться налаженными логистическими каналами Chery новый дистрибьютер не сможет. И вместо прямых поставок из Китая машины и запчасти поедут транзитом через Казахстан, что сделает их дороже.

Пока неясно, сможет ли побороть Jetour Dashing эти негативные факторы. Однако машина мне показалась интересной и не лишенной оригинальных решений.

Jetour Dashing напомнил мне Омоду С5. Но выглядит строже за счет цветовой гаммы и отсутствия контрастной крыши. Машину длиной 4590 мм (крупнее Tiggo 7 Pro) предложат с турбомоторами 1.5 и 1.6 мощностью 156 и 197 л. с. соответственно. Интересно, что в «базе» будет механическая коробка. Доселе из всех кроссоверов концерна Chery «на ручке» можно было купить только самый дешевый Tiggo 4 Pro с атмосферником.

Вот самые интересные из них.

Необычное сочетание дисплеев. Комбинация приборов совсем маленькая, примитивная. Зато центральный экран – на 15,6 дюйма (базовый поскромнее, но тоже немаленький, диагональю 12,8 дюйма). В последнем сосредоточено управление вообще всем, никаких физических кнопок не осталось. В недрах меню с иероглифами я после долгих поисков обнаружил и управление фарами: более традиционного способа их включить нет. Поэтому лучше оставлять их в режиме Auto.

Сначала подумал, что клавиша со звездочкой на задней дверной карте включает обогрев. Оказалось, что в распоряжении каждого пассажира есть такая. И активирует она голосовое управление медиасистемой. Неожиданно, когда кто-то сидящий на галерке вдруг командует без одобрения водителя. Китайцы – мастера играть цветами, фактурами и типами материалов, чтобы из недорогих составляющих скроить красивый ансамбль. На передних дверях Дашинга есть небольшие ЖК-дисплеи – на них выводятся температура и уровень загрязнения воздуха снаружи. Зачем эти хлястики на дверях с магнитным нижним концом, я понять не смог. Но выглядят забавно.

Выдвижные ручки сделаны диагональными. Прямые удобнее. В прорези видна скважина для открывания по старинке, ключом. Багажник хорошего объема, но под полом докатка, а пятая дверь поднимается на неприлично маленькую высоту. Человек ростом выше 170 см под нее не зайдет. Плафоны подсветки размещены на двери – неплохая идея, на VW Caddy нового поколения работает на ура. Правда, в этом случае плафоны должны быть очень яркими, что днем я не мог проверить.