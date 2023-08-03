Тот самый китайский кроссовер для большой семьи – версия 2.0

На наш рынок выходит новое поколение модели GAC GS8. Надо признать, обновление у китайцев прошло на европейском уровне.

У появившегося у нас в начале 2020 года GS8 был свой шарм: вальяжный характер на манер американских машин, олдскульное обилие кнопок, хорошее соотношение цены и размера автомобиля.

Однако популярным кроссовер у нас так и не стал.

У модели второй генерации шансов больше, ведь она стала больше, мощнее, красивее... И даже немного подешевела.

Больше

«Восьмерка» прибавила в длину 144 мм, по колесной базе – 120 мм. Машина практически перебралась в следующий класс. Даже при беглом знакомстве заметно, что стало просторнее на втором и третьем рядах сидений.

Масса при этом выросла незначительно - примерно на 100 кг (около 5%). Дизайн стал современнее из-за появления острых граней, которых у предшественника не было.

Богаче

Переднеприводных GS8 на нашем рынке больше не будет, только со всеми ведущими колесами.

С нужными в России обогревами (передние сиденья, руль, лобовое стекло) всё было неплохо и у предшественника, а теперь греется и задний диван.

LED-фары сделали адаптивными. Появилась цифровая комбинация приборов, дисплей медиасистемы вырос до 14,6 дюйма, поставили проекционный дисплей.

В дорогих версиях третий ряд сидений помогает складывать и поднимать электропривод. А еще в GS8 крутое кресло водителя с полезной (особенно для китайских машин) регулировкой подушки по длине.

Пятиметровый кроссовер – семиместный без всяких оговорок. Багажник готов принять несколько пакетов или пару небольших чемоданов даже с поднятым третьим рядом.

Мощнее

Турбомотор 2.0 выдает 248 вместо 190 л.с. Как и на первом поколении, его дефорсировали для России ради налоговой выгоды. GAC GS8 по размерам и мощности встал на одну ступень с Exeed VX.

В автомате Aisin стало восемь передач вместо шести. Теперь двигатель сможет поддерживать более низкие обороты на высоких скоростях, что безусловно снизит расход топлив.

И это классическая гидромеханическая коробка, тогда как большинство «китайцев» оснащают преселективными роботами.

Привлекательнее

Чуть ли не первый случай для китайского автопрома: между первым и вторым поколениями GS8 явно прослеживается преемственность стиля. Схожим образом у двух кроссоверов оформлены фары с четырьмя выстроенными в квадрат линзами, вертикальные задние фонари из двух световых блоков, хромированные вставки в переднем бампере и под задними боковыми окнами.

Физические кнопки убрали практически полностью. Качество материалов очень достойное. Есть выбор из трех цветов отделки салона. Жаль, но в мультимедийке отсутствует поддержка Android Auto и Apple CarPlay, есть только китайский протокол синхронизации.

Дешевле

Формально GAC GS8 даже немного подешевел. У предшественника самая доступная версия с полным приводом стоила 3,59 млн рублей. Новичок же стартует с 3,5 млн рублей.

Самая дорогая из четырех доступных комплектаций стоит 4,1 млн рублей. Changan CS95 близок по габаритам (4949 мм), но слабее (220 л.с.) и хуже оснащен, а стоит 4,05 млн рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max заметно компактнее (4722 мм), слабее (197 л.с.), и за него просят 4,02-4,32 млн. Та же ситуация с Exeed TXL (4780 мм и 197 л.с.), только он еще дороже (4,65 млн).

Exeed VX ближе всех по параметрам (4970 мм и 249 л.с.), однако его минимальный прайс — 5,28 млн рублей.

Однако первые пришедшие GAC GS8 дилеры планируют продать с накруткой в миллион рублей. И если так случится, то расклад окажется совсем иным.

4 кроссовера на замену «китайцам» тут.