Эксперты подсчитали: китайские машины завоюют весь мир

Moody's Analytics: Китай станет крупнейшим поставщиком автомобилей в мире

Уже к концу 2023 года Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей, обогнав по этому показателю Японию. Такой вывод делают аналитики агентства Moody's Analytics, основываясь на статистике последних лет. Так, в 2021 году КНР обошла по объему мировых поставок автомобилей Южную Корею, а в 2022-м – Германию, в данный момент уверенно удерживая второе место.

Более того, Китай приближается к лидеру рейтинга – Японии. Во втором квартале 2023 года разница между этими двумя азиатскими поставщиками машин сократилась до 70 тысяч авто в месяц, тогда как год назад составляла 171 тысячу. Сейчас объем экспорта машин из Китая превысил уровень, существовавший до COVID-19. При этом Япония и Таиланд, вместе взятые, так и не смогли выйти на допандемийные показатели.

Экономисты говорят, что успех Китаю во многом обеспечивают электромобили. В первой половине 2023 года поставки «электричек» из КНР на внешние рынки выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Штука в том, что Китай производит более половины мировых запасов лития: в стране находится большая часть мировых мощностей по его переработке, а рабочая сила дешевле, чем в Японии и Южной Корее.

При этом даже Tesla и BMW, построившие в Китае собственные заводы по производству электрических машин, не могут угнаться за Chery и SAIC, которые гораздо быстрее внедряют новые технологии и выпускают новинки. Влияние электромобилей на общую картину мирового авторынка не следует недооценивать: в 2022 году они составили почти 30% всех произведенных в мире машин (и 60% из них – как раз китайские!), тогда как до пандемии было менее 5%.

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Источник: CNBC

Фото: depositphotos.com