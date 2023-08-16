Ждать, продать, сохранить? Решается вопрос с заводом Хендэ в Питере

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Hyundai пытается сохранить завод в Санкт-Петербурге

На минувшей неделе появились слухи о возможной продаже петербургского завода Hyundai — одного из крупнейших автомобильных предприятий страны. На завод претендуют компания «Арт-Финанс» (дилерский холдинг «Авилон») и калининградский «Автотор».

Конвейер ХММР остановили в марте 2022 года: в Hyundai ссылались на трудности с логистикой и невозможностью получить комплектующие. Затем его несколько раз его пытались запустить, но поставщики, опасаясь вторичных санкций, на поставку комплектующих так и не решились.

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Из всех иностранных автоконцернов, локализовавших производство в России, у Hyundai была самая большая доля на рынке новых легковых автомобилей, не считая Renault (и то в партнерстве с АВТОВАЗом). Отказываться от таких активов корпорация Hyundai до последнего не хотела и ждала, что ситуация разрешится и уходить не придется. Однако завод простаивает, концерн терпит убытки, и делать что-то придется.

Если ХММР все-таки будет продан, то с большим дисконтом – скидка составит не менее 50%, полагают эксперты. Возможная цена сделки никогда не озвучивалась, но, по грубым оценкам, она может составить до полумиллиарда долларов.

Однако с продажей концерн не спешит, иначе сделка уже состоялась бы, времени прошло много.

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Эксперты считают, что самой логичной выглядела бы продажа активов одному из бывших автодилеров с возможностью обратного выкупа.

Это выгодно всем: предприятие сохранится, завод не будет пустовать, а дилер сможет подзаработать – получит завод, где сможет наладить отверточное производство, а потом еще и заработает на возврате.

Государству это тоже выгодно – площадка не будет простаивать, а люди сохранят зарплату и рабочие места.

Источник: «Деловой Петербург»

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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