Geely показала новый Galaxy L6 – он разговаривает

У этого Geely три двигателя, которые работают одновременно

На автосалоне в Чэнду (Китай) Geely представила новый седан Galaxy L6, который составит серьезную конкуренцию автомобилям BMW и Mersedes-Benz.

При этом ожидается, что новинка будет стоить в Китае от 150 000 до 200 000 юаней. В рублях это 2-2,6 млн.

При поставках в Россию стоимость автомобиля может увеличиться раза в два.

Что касается размеров, то длина, ширина и высота Galaxy L6 составляют 4782, 1875 и 1489 мм, а размер колесной базы достигает 2752 мм. То есть, автомобиль по габаритам сопоставим с BMW 3-й серии или Mercedes-Benz C-класса.

В салоне машины установлена 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 13,2-дюймовый вертикальный экран мультимедии, которая получила мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8155. В результате автомобиль получил искусственный интеллект, который будет управлять многими функциями, среди которых и весьма необычные. Например, беседы с пассажирами.

Силовая установка Galaxy L6 состоит из трех двигателей. Это 1,5-литровый бензиновый турбомотор 163 л.с. и 225 Нм и два электродвигателя мощностью 145 л.с. и 225 Нм каждый. Общая мощность силовой установки – 390 л.с. и 535 Нм (это больше, чем у полноприводного M340i xDrive 3.0 AT, мощность которого составляет 374 л.с.). Вместе с двигателями работает 3-ступенчатая коробка передач DHT Pro.

В результате седан способен разгоняться до 100 км/ч за 6,3 секунды, расходуя 4,55 литров бензина на 100 км пути. Запас же хода достигает 1370 км.

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Фото: Autohome.com.cn