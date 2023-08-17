Билеты на поезда дальнего следования вновь можно купить за 90 суток

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все поезда

Холдинг «Российские железные дороги» объявил о возобновлении продажи билетов за 90 суток до отправления почти на все поезда дальнего следования, включая южные направления. Речь идет о маршрутах, на которые билеты можно было купить за 45 суток.

«В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше, чем за 45 суток. Это было связано с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», – говорится в сообщении РЖД.

В дальнейшем и на другие поезда дальнего следования постепенно будут сниматься ограничения по продаже билетов.

Ранее РЖД сообщило, что теперь на сайте перевозчика можно составить мультимодальные маршруты и приобрести билеты не только на поезд, но также и на самолет, автобус и даже водный транспорт.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: РЖД

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»