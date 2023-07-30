Биометрия в поездах РЖД обеспечит удобство и безопасность пассажиров
Для участия в эксперименте необходимо зарегистрировать свои данные в «Единой биометрической системе» (ГИС ЕБС). Предоставляемые данные включают в себя фотографию и запись голоса. Они будут использоваться для идентификации пассажиров при посадке на поезд.
Совместно с Министерством цифрового развития, транспорта и связи, РЖД и Центром биометрических технологий (ЦБТ), прорабатывается возможность использования биометрии для подтверждения личности при посадке на поезд. Это значительно повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без необходимости предъявления паспорта.
Важно отметить, что подключение к системе биометрии будет добровольным выбором каждого пассажира.
Источник: пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ)
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
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