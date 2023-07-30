Биометрия в поездах РЖД обеспечит удобство и безопасность пассажиров

В рамках эксперимента, пассажиры смогут протестировать систему биометрической идентификации в поездах дальнего следования.

Для участия в эксперименте необходимо зарегистрировать свои данные в «Единой биометрической системе» (ГИС ЕБС). Предоставляемые данные включают в себя фотографию и запись голоса. Они будут использоваться для идентификации пассажиров при посадке на поезд.

Совместно с Министерством цифрового развития, транспорта и связи, РЖД и Центром биометрических технологий (ЦБТ), прорабатывается возможность использования биометрии для подтверждения личности при посадке на поезд. Это значительно повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без необходимости предъявления паспорта.

Важно отметить, что подключение к системе биометрии будет добровольным выбором каждого пассажира.

Источник: пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ)

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»