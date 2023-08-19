#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариант модернизации ВАЗ-2103 от дизайн-студии Porsche.Жигули от Porsche, Нива-амфибия... – таких Лад вы (точно!) не видели
В Тольятти в советские время и позже создали...
Европейцам предлагают купить Lada VestaЕвропейцам предлагают купить Lada Vesta
Швейцарский дилер предлагает на тест-драйв Lada...
Россияне рассказали, за что ценят китайские автомобилиРоссияне рассказали, за что ценят китайские автомобили
Электронные помощники водителя российские...

В поле нашли Cadillac и отмыли – залипательное видео

Этот Кадиллак простоял под открытым небом около 16 лет

Geely показала новый Galaxy L6 – он разговаривает

Этот катафалк Cadillac, оставленный гнить в поле более 16 лет назад, покрыт плесенью, грязью и разным мусором. Команда канала WD Detailing решила вернуть машину на дороги, но сперва как следует ее отмыть.

Катафалк Cadillac оказался таким длинным, что во время перевозки свисал с задней части прицепа. Да и при погрузке возникли проблемы, словно катафалк хотел, чтобы его не трогали.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Велюровый салон, шторы на окнах, а пол покрыт деревянным шпоном с установленными роликами для облегчения загрузки и выгрузки гробов. В отсеках для хранения по бокам и под полом нашлись запасное колесо, домкрат и старая одежда.

Названы цены на еще один Chery Arrizo

Уборка начинается с пылесоса, затем отмываются шины и диски. Потом автомобиль прошел два цикла мойки под давлением, чтобы удалить всю плесень и грязь. Винил крыши очищается специальными ластиками. Наконец, кузов машины полируется, после чего наносится керамическое покрытие.

После установки нового аккумулятора и заливки бензина в бак Cadillac заводится. Но почти сразу появляется громкий стучащий звук – возможно, именно из-за него владелец предпочел выбросить автомобиль, а не ремонтировать его. Зато кузов и салон в идеальном состоянии.

Фото, видео: Youtube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0