В поле нашли Cadillac и отмыли – залипательное видео

Этот Кадиллак простоял под открытым небом около 16 лет

Этот катафалк Cadillac, оставленный гнить в поле более 16 лет назад, покрыт плесенью, грязью и разным мусором. Команда канала WD Detailing решила вернуть машину на дороги, но сперва как следует ее отмыть.

Катафалк Cadillac оказался таким длинным, что во время перевозки свисал с задней части прицепа. Да и при погрузке возникли проблемы, словно катафалк хотел, чтобы его не трогали.

Велюровый салон, шторы на окнах, а пол покрыт деревянным шпоном с установленными роликами для облегчения загрузки и выгрузки гробов. В отсеках для хранения по бокам и под полом нашлись запасное колесо, домкрат и старая одежда.

Уборка начинается с пылесоса, затем отмываются шины и диски. Потом автомобиль прошел два цикла мойки под давлением, чтобы удалить всю плесень и грязь. Винил крыши очищается специальными ластиками. Наконец, кузов машины полируется, после чего наносится керамическое покрытие.

После установки нового аккумулятора и заливки бензина в бак Cadillac заводится. Но почти сразу появляется громкий стучащий звук – возможно, именно из-за него владелец предпочел выбросить автомобиль, а не ремонтировать его. Зато кузов и салон в идеальном состоянии.

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Фото, видео: Youtube