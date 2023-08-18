Kia Tasman – названа дата начала производства

Новый Kia будет построен на базе рамного внедорожника Mohave

В марте 2022 года Kia рассказала о планах представить не один, а два пикапа к 2027 году. Один будет «специализированной» моделью, а другой – «стратегическим» пикапом для развивающихся рынков.

Первый рамный пикап появится раньше, чем ожидалось: премьера Tasman назначена на 2024 год. Выпускаться он будет в Южной Корее – начиная с первой половины 2025 года. В данный момент прототипы серийной модели проходят испытания.

Оснащаться Tasman будет дизельным двигателем, получит двухрядную кабину и сможет перевозить почти тонну груза и буксировать прицепы массой до 3500 кг.

Дизайн машины пока неизвестен, а изображение выше – лишь рисунок независимого дизайнера. Но все тестовые прототипы очень похожи на Mohave.

В разработке пикапа активное участие принимают австралийские специалисты – в этой стране пикапы особенно популярны, и это один из ключевых рынков для Kia.

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Изображение: Drive.com.au