Умельцы «слепили» автомобиль из бревен в лесу
Друзья неунывающих гаражных умельцев однажды пошутили: «А что, если вас в лес закинуть? Вы же оттуда по-любому на машине уедете!»
Мысль понравилась, и новосибирские блогеры взялись за очередной эксперимент.
Из «того, что было» решили собрать автомобиль прямо в лесу. Скрутили деревянную раму, на нее установили двигатель, колеса и т.д. Получился своеобразный «джипчик».
Особенно забавно при этом смотрится деревянный «ручник».
Машину испытали, на дороге: вела она себя прилично, вот только тормозила «не очень».
Автомобиль прохожим так понравился, что даже пришлось устроить стихийную фотосессию.
«Эксперимент у ребят удался на славу: всё работает, всё крутится, главное, чтобы "инспектор Буратино" не задержал», пошутил ютубер@altebenz1587.
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Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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