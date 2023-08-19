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Умельцы «слепили» автомобиль из бревен в лесу

Блогеры из «Гаража 54» смастерили автомобиль из деревянных деталей, и тот поехал

Друзья неунывающих гаражных умельцев однажды пошутили: «А что, если вас в лес закинуть? Вы же оттуда по-любому на машине уедете!»

Мысль понравилась, и новосибирские блогеры взялись за очередной эксперимент.

Из «того, что было» решили собрать автомобиль прямо в лесу. Скрутили деревянную раму, на нее установили двигатель, колеса и т.д. Получился своеобразный «джипчик».

Особенно забавно при этом смотрится деревянный «ручник».

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Машину испытали, на дороге: вела она себя прилично, вот только тормозила «не очень».

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Автомобиль прохожим так понравился, что даже пришлось устроить стихийную фотосессию.

«Эксперимент у ребят удался на славу: всё работает, всё крутится, главное, чтобы "инспектор Буратино" не задержал», пошутил ютубер@altebenz1587.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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