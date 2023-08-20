Три функции солнцезащитного козырька, о которых многие забывают

Солнцезащитный козырек в машине можно использовать не только для защиты от солнца

Все водители знают, что солнцезащитный козырек – устройство во всех отношениях полезное. Но использовать козырек можно и при отсутствии солнца.

Например, приспустив его, можно сконцентрировать внимание на дороге. Это защищает глаза от слепящих дорожных фонарей в темное время суток.

Бывает, неудачно припарковавшись, вы перекрыли кому-то выезд и хотите оставить номер телефона. Чтобы постоянно его не «светить» (часто бумажку с номером потом забывают на торпедо), можно прикрепить его на тыльной стороне козырька. При необходимости откинул козырек, и номер виден.

Расположен козырек на специальном креплении, и в любой момент его можно с него снять. Про эту возможность многие автомобилисты знают, но забывают. Изначально это было продумано автопроизводителями. Ведь солнце не всегда светит «в лоб», и если его лучи попадают в машину сбоку, козырек нужно отсоединить от крепления и отодвинуть в сторону. В некоторых козырьках еще и сдвигается дополнительный расширитель.

Иногда даже солнцезащитный козырек нуждается в починке, подробнее об этом в материале «За рулем».

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