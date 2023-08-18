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Новый бюджетный кроссовер Hyundai – Stargazer X

Hyundai Stargazer X – конкурент Mitsubishi Xpander Cross

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Hyundai продолжает расширять свой модельный ряд, чтобы закрыть все ценовые ниши в классе кроссоверов. Последней новинкой стал Hyundai Stargazer X – вседорожный вариант трехрядного минивэна, который является конкурентом Mitsubishi Xpander Cross.

Stargazer X был представлен на Индонезийском международном автосалоне в Гайкиндо в 2023 году. Внедорожный вид машине придают неокрашенный пластиковый обвес и увеличенный до 200 мм дорожный просвет. А на практичный салон намекает дизайн в стиле Hyundai Staria.

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Длина Stargazer X составляет 4495 мм, ширина – 1815 мм, а высота – 1710 мм. То есть новый кроссвэн примерно на 20 см больше, чем Hyundai Creta, но сантиметров на 10 меньше, чем Tucson.

Под капотом – атмосферный 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. и 144 Нм, который работает в паре либо с 6-ступенчатой механической КП, либо с вариатором. Привод только передний.

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Трехрядный салон Stargazer X может быть в 6-местном или 7-местном варианте. В первом случае во втором ряду установлены два отдельных кресла. Есть 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и 4,2-дюймовый монитор на панели приборов, аудиосистема Bose, обивка из искусственной кожи с красной прострочкой.

Багажник вмещает 200 литров, но при сложенных сиденьях третьего ряда он увеличивается до внушительных 585 литров.

Кроссвэн Hyundai Stargazer X уже продается в Индонезии и стоит 338,6 млн рупий или 2,07 млн рублей.

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Фото: Hyundai

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За РулемКирилл Панов
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