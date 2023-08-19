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Европейцам предлагают купить Lada Vesta

Швейцарский дилер предлагает на тест-драйв Lada Vesta SW Cross

На площадке Autoscout24 в Швейцарии можно найти одну Lada Vesta SW Cross с пробегом. Этот приподнятый универсал оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и механической коробкой передач. В автомобиле присутствуют медиасистема, круиз-контроль и кондиционер.

Дилер предоставляет машину для тест-драйва, а также рассматривает возможность продажи. За этот автомобиль с пробегом 24,5 тыс. км просят 19,9 тыс. швейцарских франков, что примерно равно 22,7 тыс. долларам или 2,27 млн рублей по текущему обменному курсу.

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В России модель Lada Vesta SW Cross в настоящий момент не выпускается, запуск ее производства ожидается только в 2024 году.

Источник: Autoscout24

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

+3