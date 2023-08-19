Европейцам предлагают купить Lada Vesta

Швейцарский дилер предлагает на тест-драйв Lada Vesta SW Cross

На площадке Autoscout24 в Швейцарии можно найти одну Lada Vesta SW Cross с пробегом. Этот приподнятый универсал оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и механической коробкой передач. В автомобиле присутствуют медиасистема, круиз-контроль и кондиционер.

Дилер предоставляет машину для тест-драйва, а также рассматривает возможность продажи. За этот автомобиль с пробегом 24,5 тыс. км просят 19,9 тыс. швейцарских франков, что примерно равно 22,7 тыс. долларам или 2,27 млн рублей по текущему обменному курсу.

В России модель Lada Vesta SW Cross в настоящий момент не выпускается, запуск ее производства ожидается только в 2024 году.

Источник: Autoscout24