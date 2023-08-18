Вместо Камри у нас будет Хунцы

В России появится замена для Тойоты Камри – Hongqi H5 мощностью от 169 до 224 л.с.

Новый Hongqi H5 официально представят на автосалоне в Чэнду в этом месяце. Это роскошный седан с тремя двигателями на выбор – 1.5 Т, 1.5 Т HEV и 2.0 Т.

Автомобили этой марки уже готовятся к продажам в России, а компания FAW, которой принадлежит данный бренд, запатентовала два варианта российского произношения Hongqi. Цены на автомобиль пока не объявлены.

Длина, ширина и высота нового Hongqi H5 составляют 4988, 1875 и 1470 мм, а колесная база достигает 2920 мм. То есть, седан на 10 см длиннее, чем Toyota Camry.

В салоне установлена цифровая приборная панель и многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами. Мультимедийный дисплей расположен вертикально.

Как уже говорилось, новый автомобиль получит три двигателя на выбор – 1.5 Т, 2.0 Т и 1.5 Т HEV. Последний – собственная гибридная установка компании. Ее мощность составит 169 л.с. Такую же мощность получил и обычный бензиновый турбомотор 1.5 Т. Двигатель же 2.0 Т имеет 224 л.с.

Коробок тоже три: 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями (для 1.5 Т), 8-ступенчатый автомат (для 2.0 Т) и вариатор E-CVT (для гибрида).

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Фото: Autohome.com.cn