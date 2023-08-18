Чем остановят украинские беспилотники

Новый комплекс «Рать» показали на «Армии-2023» – у него есть всё для борьбы с беспилотниками

Увидеть многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать» можно на стенде холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на форуме «Армия-2023», который продлится до 20 августа включительно.

В состав комплекса входят активная РЛС, системы обнаружения и подавления БПЛА, аппаратура для наблюдения в условиях нулевой видимости. Модификации могут быть самыми разными, и на форуме представили две из них – с системой направленного лазерного уничтожения и оснащенная пушечным вооружением с дистанционным подрывом снарядов.

Комплекс «Рать» создан специалистами НПП «Исток» им. Шокина» на базе бронеавтомобиля СБА-70К4. На его борту находится активная радиолокационная станция (РЛС), способная обнаруживать на расстоянии 4 км беспилотники размером с птицу.

Входящий в состав «Рати» комплекс обнаружения и подавления сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления БПЛА в сфере радиусом до 1,5 км.

Дополнительно на автомобиле установлен разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости.

В модификации комплекса с пушечным вооружением используется дистанционно управляемый боевой модуль с 30-милиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов, который позволяет физически уничтожать цели на расстоянии до 4 км.

Все оборудование комплекса интегрировано в единую интеллектуальную бортовую информационно-управляющую систему. Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий.

«"Рать" – это уникальный комплекс, способный противодействовать беспилотникам, в том числе передвигаясь по пересеченной местности. На выставке мы демонстрируем две модификации комплекса – с пушечным вооружением и системой лазерного уничтожения. Изделие предназначено для защиты как стационарных, так и подвижных объектов. Его потенциальными потребителями являются силовые ведомства, а также зарубежные заказчики», – рассказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

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Фото: Ростех