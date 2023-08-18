Сможете разобрать УАЗик за минуту? А потом собрать? (видео)

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На форуме «Армия-2023» показали скоростную разборку и сборку УАЗ-3151

УАЗ-3151 на протяжении нескольких десятков лет по праву называют незаменимым армейским автомобилем. Его ремонтопригодность отлично демонстрируют показательные выступления ремонтных бригад, давно ставшие изюминкой различных тематических фестивалей и выставок. Вот и на проходящем в подмосковной Кубинке форуме «Армия-2023» такой номер стал украшением дневной программы.

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«Скоростная разборка и сборка УАЗ-3151 развивает слаженность работы в воинском коллективе, показывает мастерство и техническую подготовку ремонтной бригады», – отмечает пресс-служба УАЗа.

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Понятно, что выступление это во многом действительно показательное. Многие компоненты конструкции соединены друг с другом не так, как в реальной жизни, а чисто символически – из не самого крупного (но отчетливо заметного по видео) можно указать, например, на колеса, прикрученные всего парой гаек вместо пяти.

Однако факт того, что машина заводится и едет как до, так и после процедуры разборки-сборки, наделяет номер высокой зрелищностью. Да и слаженность работы команды – и впрямь на высоте.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: УАЗ сегодня

Видео: World of Motors

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За РулемИннокентий Кишкурно
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