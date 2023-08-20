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Tesla Cybertruck разворачивается с использованием управляемых задних колес (видео)

Американский блогер снял эффектный разворот на Tesla Cybertruck – поворачивают все колеса

Ставший безумно популярным еще до выхода (бронированная версия собрала почти два миллиона заказов) электрический внедорожник Tesla Cybertruck все ближе к серийному запуску в производство, а потому интерес СМИ и блогеров к нему только растет. Американец Джо Тегтмейер выложил видео с дрона, на котором Cybertruck совершает небольшую прогулку по территории завода Giga Texas, пятой по счету гигафабрики Tesla.

Машина едет от станции зарядки аккумуляторов к корпусу завода, в который в итоге и заезжает. По пути Сайбертрак делает довольно крутой разворот на 180°. Источник утверждает, что почти любому автомобилю таких размеров пришлось бы сдавать назад, но пикап Тесла, благодаря управляемым задним колесам, вписывается за один маневр.

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Исходя из увиденного, источник делает вывод, что по маневренности Cybertruck находится на том же уровне, что и GMC Hummer EV, у которого задние колеса также управляемые, и превосходит еще одного прямого конкурента – Rivian R1T, который означенной функции не имеет.

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Tesla Cybertruck находится на стадии подготовки производства, предсерийные экземпляры уже сходят с конвейера Giga Texas. Старт серийной сборки должен состояться в сентябре, после нескольких лет задержек и спекуляций в Сети, что сделало Cybertruck одним из самых ожидаемых автомобилей в истории.

Источник: insideevs.com

Видео: Joe Tegtmeyer

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