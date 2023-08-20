Tesla Cybertruck разворачивается с использованием управляемых задних колес (видео)

Американский блогер снял эффектный разворот на Tesla Cybertruck – поворачивают все колеса

Ставший безумно популярным еще до выхода (бронированная версия собрала почти два миллиона заказов) электрический внедорожник Tesla Cybertruck все ближе к серийному запуску в производство, а потому интерес СМИ и блогеров к нему только растет. Американец Джо Тегтмейер выложил видео с дрона, на котором Cybertruck совершает небольшую прогулку по территории завода Giga Texas, пятой по счету гигафабрики Tesla.

Машина едет от станции зарядки аккумуляторов к корпусу завода, в который в итоге и заезжает. По пути Сайбертрак делает довольно крутой разворот на 180°. Источник утверждает, что почти любому автомобилю таких размеров пришлось бы сдавать назад, но пикап Тесла, благодаря управляемым задним колесам, вписывается за один маневр.

Исходя из увиденного, источник делает вывод, что по маневренности Cybertruck находится на том же уровне, что и GMC Hummer EV, у которого задние колеса также управляемые, и превосходит еще одного прямого конкурента – Rivian R1T, который означенной функции не имеет.

Tesla Cybertruck находится на стадии подготовки производства, предсерийные экземпляры уже сходят с конвейера Giga Texas. Старт серийной сборки должен состояться в сентябре, после нескольких лет задержек и спекуляций в Сети, что сделало Cybertruck одним из самых ожидаемых автомобилей в истории.

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Источник: insideevs.com

Видео: Joe Tegtmeyer