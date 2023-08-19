Новый Ford Mustang подготовили к соревнованиям
Ford Mustang GT4 является результатом совместной работы Ford Performance и Multimatic. Мустанг был доведен в соответствии с гоночными правилами и появился на гоночной трассе в Бельгии.
Гоночный автомобиль Mustang GT4, покоряющий гоночные треки, оснащен мощным безнаддувным 5,0-литровым двигателем Coyote V8 мощностью 507 л. с. Он был основан на уличной версии Dark Horse. После подключения к трансмиссии Holinger с подрулевыми переключателями, автомобиль стал соответствовать гоночным правилам.
Силами Multimatic DSSV был обновлен обвес и установлены новые амортизаторы. Сам автомобиль будет производить компания Multimatic, а за двигатели будет отвечать Ford в Дирборне.
Источник: Рамблер
Фото: Скриншот видео YouTube
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