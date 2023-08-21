На стоянке в Подмосковье обнаружили заброшенную Ferrari Testarossa

Спорткар Ferrari Testarossa несколько лет простоял на штрафстоянке в Дмитрове

В Сети появились фотографии культового спорткара Ferrari Testarossa красного цвета, доживающего свой век на штрафной стоянке в подмосковном городе Дмитров. Попал на стоянку автомобиль в нормальном состоянии – во всяком случае, кузов не производит впечатление побывавшего в серьезном ДТП.

Но в целом видно, что время наложило на красивую машину отпечаток. А ведь пробег совсем небольшой – как пишет источник, он составляет всего 4800 км.

Почему же эта машина осталась пылиться и гнить, вместо того, чтобы радовать взгляд на центральных улицах? Увы, объяснения этому нет… Источник добавляет, что документы на автомобиль отсутствуют.

А в комментарии к посту пришли живущие недалеко горожане. Они сообщили, что Testarossa стоит там уже по меньшей мере пять лет…

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Запах новой машины