Ни один беспилотник не останется незамеченным
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на форуме «Армия-2023» многофункциональную мобильную радиолокационную станцию (РЛС).
Портативная РЛС способна засекать небольшие объекты, например, беспилотники в режиме зависания по вращению винтов, а также наземные надводные объекты. Автомобиль устройство способно обнаружить на расстоянии до 10 км, а лодку или катер – около 6 км. РЛС способна распознать нужную цель среди множества ложных, к примеру, дрон в стае птиц.
Важной особенностью является способность видеть радиопрозрачные цели, что обеспечивает дополнительную защиту охраняемым объектам.
Устройство обладает малым весом до 25 кг, что позволяет базировать его где угодно, а также использовать в составе пешей группы.
В настоящее время ведутся работы по обеспечению автоматизированной работы и внедрению средств подавления БПЛА.
Источник: Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Фото: Игорь Родин
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