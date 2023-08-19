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Ни один беспилотник не останется незамеченным

В России впервые представлена многофункциональная мобильная радиолокационная станция

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на форуме «Армия-2023» многофункциональную мобильную радиолокационную станцию (РЛС).


Портативная РЛС способна засекать небольшие объекты, например, беспилотники в режиме зависания по вращению винтов, а также наземные надводные объекты. Автомобиль устройство способно обнаружить на расстоянии до 10 км, а лодку или катер – около 6 км. РЛС способна распознать нужную цель среди множества ложных, к примеру, дрон в стае птиц.

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Важной особенностью является способность видеть радиопрозрачные цели, что обеспечивает дополнительную защиту охраняемым объектам.

Устройство обладает малым весом до 25 кг, что позволяет базировать его где угодно, а также использовать в составе пешей группы.

В настоящее время ведутся работы по обеспечению автоматизированной работы и внедрению средств подавления БПЛА.

Источник: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Фото: Игорь Родин

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