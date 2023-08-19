Большой кроссовер Ford стал гибридным

Ford Evos получил новую мощную силовую установку

Главным изменением в обновленной версии Ford Evos стала новая силовая установка, основанная на 2-литровом турбомоторе. Раньше кроссовер приводился в движение только этим мотором, но теперь появилась гибридная версия, а мощность была увеличена с 238 до 288 л. с.

На фотографиях топовая версия ST-Line, которая предлагается в двухцветной черно-белой окраске. Кроме того, будет доступен вариант в серо-черном комбинированном исполнении.

Внешне гибридный Ford Evos не отличается от бензинового, в салоне, предположительно, они также идентичны.

Габариты автомобиля составляют 4920 мм х 1920 мм х1600 мм, колесная база – 2945 мм.

Источник, фото: autohome.com.cn