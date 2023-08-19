Российские беспилотники обзаведутся собственными моторами

В России разработали линейку двигателей для беспилотников и аэротакси

В России на базе Московского авиационного института (МАИ) были разработаны собственные электродвигатели для винтомоторной группы беспилотников. Моторы также в перспективе можно будет использовать для аэротакси.

«Наша команда разработала линейку изделий для беспилотных авиационных систем: электродвигателей, регуляторов, накопителей энергии. Мы готовы перейти к серийному производству и ждем предложений от отраслевых игроков», — заявил руководитель лаборатории «Гибридные и электрические силовые установки» МАИ Николай Иванов на форуме «Армия-2023».

Линейка двигателей включает в себя пять электромоторов, четыре из которых с воздушным охлаждением (ВД5210, ВД8025, ВД8034, ВД10026) и один с жидкостным — ВД-150.

Электродвигатель ВД-150 является самым перспективным и предназначается для винтов самолета. Он на 90% состоит из российских компонентов. Именно этот двигатель в перспективе может найти применение в аэротакси.

Первый регулятор электродвигателей для беспилотников будет представлен в марте. Его масса составит 400 г, а напряжение силового питания — от 35 до 55 В. МАИ также готов предоставить площадку испытаний электродвигателей для сторонних организаций.

Источник: ТАСС

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