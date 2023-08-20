Будущий лифтбек Lada устарел, не успев выйти

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FAW представил обновленную версию модели Bestune B70

Сейчас в России FAW Bestune B70 продается отдельно, но скоро она будет производиться на заводе «Lada Санкт-Петербург» как одна из новых моделей Lada.

В России планируется выпускать дорестайлинговую версию. Однако новая модель выглядит более свежей и интересной благодаря узким фарам с соединяющейся светодиодной полосой и новому бамперу с безрамочной решеткой радиатора.

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Технические характеристики остались такими же. В базовой комплектации автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 л. с., а в топовой версии установлен 2-литровый турбомотор мощностью 224 л. с. Максимальная скорость в первом случае составляет 200 км/ч, а во втором – 230 км/ч.

Источник: Китайские автомобили

Фото: база Минпрома КНР

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За РулемЛежнин Роман
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