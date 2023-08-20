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Беспилотник застрял в свежезалитом бетоне

Автономный автомобиль не понял, что он въезжает на ремонтируемый участок дороги

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Автономный автомобиль компании Cruise на полном ходу въехал в свежезалитый бетон, думая, что это вполне нормальная дорога и проигнорировав временные дорожные указатели.

Это произошло 15 августа в Сан-Франциско. Согласно сообщениям, в этот момент в нем не было пассажиров, и никто также не пострадал. Только репутация компании Cruise.

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Один местный житель, Пол Харви, высказался про автономный автомобиль так: «Он думает, что это дорога, и это не потому, что у него нет мозгов, он просто не понимает, что это свежезлитый бетон».

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Компания Cruise заявила, что уже отремонтировала и отмыла свой автомобиль: «Один из наших кроссоверов въехал на строительную площадку и остановился в бетоне. Этот автомобиль уже восстановлен, и мы обсуждаем этот случай с властями города».

Также в городе время от времени случаются дорожные заторы по вине беспилотных автомобилей, которые по разным причинам блокируют проезд через перекрестки. Также они не уступают дорогу автомобилям скорой помощи и иногда врезаются в автобусы.

Фото: @NAME_IS_NOBODY/TWITTER

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За РулемКирилл Панов
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