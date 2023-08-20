Новый Ford Bronco 2024 заметно подорожал

Ford представила новое поколение внедорожника Bronco

Новое поколение внедорожника лишили базовой комплектации с простой отделкой и маленькими колесами, поэтому минимальная цена, за которую можно купить Bronco теперь составляет 41 025 долларов вместо 37 430.

Теперь базовой будет комплектация Big Bend с 17-дюймовыми колесами на 32-дюймовой внедорожной резине, кожаным рулем и светодиодными противотуманными фарами.

Мультимедийная система претерпела множество изменений, главным из которых является замена 8-дюймового экрана на 12-дюймовый.

Решение отказаться от базовой версии Ford обуславливает потребностями клиентов и желанием сократить время производства.

Помимо Big Bend в линейке присутствуют комплектации Everglades, Badlands и топовый Raptor.

Источник, фото: Carscoops