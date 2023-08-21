Новый Haval H5 поступил в продажу – цены

Haval H5 создан на платформе Tank 300 и и имеет несущий кузов, но, тем не менее, это – внедорожник

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5190, 1905 и 1835 мм соответственно, а колесная база достигает 3140 мм. То есть, он больше на 25 см, чем Land Rover Discovery 5 и на полметра длиннее, чем УАЗ Патриот. Он всего на 12 см меньше, чем новый Nissan Patrol.

Углы въезда и съезда нового Haval H5 – 25° и 22°, а дорожный просвет – 200 мм. Кроме того, внедорожник способен преодолевать броды глубиной до 600 мм.

Новый автомобиль оснащен двигателем 2.0T мощностью 218 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроме того, автомобиль также оснастят 2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 166 лошадиных сил.

У нового Н5 – независимая двухрычажная передняя подвеска, а сзади установлен неразрезной мост на многорычажной подвеске и есть механическая блокировка дифференциала Eaton.

Стоит новый Haval H5 в Китае от 100 000 до 150 000 юаней (1,28-1,9 млн рублей). В России внедорожник будут продавать по цене в полтора-два раза выше.

Дизайн интерьера прост и функционален, есть цифровая панель приборов и 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, под которым установлены физические кнопки для большего удобства управления системами. На обратной стороне рулевого колеса есть лепестки переключения передач, а сам рычаг АКПП имеет классическую форму Tank 300.

У новинки просто гигантский багажник. Его глубина достигает 1965 мм, а максимальным объемом – 2116 литров.

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Фото: Autohome.com.cn