Chery начал продажи кроссовера Discovery 06 – цены

Новый 4,5-метровый Chery оснащен 197-сильным двигателем

Вчера был официально представлен новый кроссовер Chery Discovery 06. Автомобиль представлен в 4 комплектациях и оснащается бензиновым двигателем 1.6Т мощностью 197 л.с. и 290 Нм. Позже появится также и гибридная силовая установка.

Углы въезда и съезда составляют 21 и 29 градусов, минимальный дорожный просвет – 200 мм. Но это не внедорожник, а кроссовер. Он может быть оснащен системой полного привода с различными режимами движения, такими как снег, грязь и песок.

Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота автомобиля составляют 4538, 1898 и 1680 мм, а колесная база – 2672 мм. То есть, новинка чуть больше, чем Kia Seltos, но меньше, чем Sportage.

Дизайн интерьера выдержан в строгом стиле и оснащен вертикальным 13,2-дюймовым ЖК-экраном мультимедийной системы, широкой цифровой приборной панелью и красивым рычагом переключения передач.

Автомобиль имеет чип искусственного интеллекта 8155 с чрезвычайно высокой вычислительной мощностью, а также интеллектуальную систему помощи водителю уровня L2.5.

В Китае кроссовер предлагается по цене от 116 900 до 139 900 юаней (1,5-1,8 млн рублей). Стоимость автомобиля в России должна быть выше в полтора-два раза.

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Фото: Autohome.com.cn