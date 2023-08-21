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Продается Ford из фильма «Кто подставил Кролика Роджера?»Продается Ford из фильма «Кто подставил Кролика Роджера?»
Этот Ford 91A, который стал кинозвездой в 1988...
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Продается Ford из фильма «Кто подставил Кролика Роджера?»

Этот Ford 91A, который стал кинозвездой в 1988 году, был выпущен в 1939 году

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Последние 27 лет автомобиль находился в собственности одного и того же человека. За ним тщательно ухаживали, а его история имеет все необходимые документальные подтверждения.

Фильм «Кто подставил Кролика Роджера?» вышел на экраны в 1988 году. Режиссер фильма – Роберт Земекис (он также снял «Назад в будущее», «Форрест Гамп»...).

Действие фильма происходит в 1947 году, и среди автомобилей, которые можно увидеть на экране, есть этот самый Ford 91A 1939 года выпуска. Автомобиль также изображался на рекламных постерах фильма.


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Собранный в Антверпене (Бельгия) этот 91A Deluxe с двигателем V8 оказался в Великобритании в 1960-х годах. Примерно двадцать лет спустя он был отреставрирован.


Затем он некоторое время хранился в музее, прежде чем был «нанят» для съемок, большая часть которых проходила в студии Elstree Studios в Лондоне.


Согласно объявлению, опубликованному Car & Classic, с тех пор этот 91A тщательно обслуживался и прекрасно сохранился (за исключением впускной системы и радиатора, которые заменили на не родные).


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На одометре всего 21 659 км пробега, и сохранились заводские документы на автомобиль.

Ford 91A уже торгуется на аукционе, который продлится до 23 августа 2023 года.

Ожидается, что машина уйдет за 20–30 тысяч фунтов стерлингов (2,4-3,6 млн рублей).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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За РулемКирилл Панов
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