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Иранский производитель будет выпускать машины в России

Иранская SAIPA собирается организовать производство на бывшей площадке Renault-Nissan

SAIPA на автомобильной выставке MIMS-2023 заявила о планах выпускать в России две модели: седан Shahin и седан P90. Первая построена на платформе Toyota B и оснащается 1,5-литровым турбомотором, мощностью 112 л.с. Предусмотрены механическая коробка передач и автомат.

P90 представляет собой глубоко модернизированный Renault Logan первого поколения. Выпускать его будут под дочерним суббрендом Pars Khodro.

SAIPA Shahin
SAIPA Shahin
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У него будет модернизированный двигатель Peugeot EC5 объемом 1,6 л и мощностью 115 л.с. и 5-ступенчатая механика собственного производства или шестидиапазонный автомат из Китая.

Организовать производство в России SAIPA планирует на одной из бывших площадок Renault-Nissan, так как ранее сотрудничала с компанией Renault и имеет опыт возобновления производства.

Источник: Autonews

Фото: Saipa

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За РулемАлексеева Елена
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