Кроссоверы Jetour прибавили в цене

«Цена Авто»: оба кроссовера Jetour подорожали на 50 тысяч рублей

Один из суббрендов Chery поднял цены на свой модельный ряд – состоящий пока, впрочем, лишь из двух моделей. Источник, изучивший официальный сайт марки, пришел к выводу: на 50 тысяч подорожали оба переднеприводных кроссовера – как Jetour Dashing, так и более крупный Jetour X90 Plus.

В зависимости от версии Jetour Dashing стал дороже на 1,6–2,1%, и его прайс теперь лежит в диапазоне от 2 389 900 до 3 089 900 рублей. Напомним, российским покупателям предлагается пять вариантов комплектации. Под капотом стоит 1,5-литровая турбо-«четверка» на 147 л.с., в базовой версии агрегатированная с МКП, а в прочих – с роботом.

Что касается Jetour X90 Plus, то он потяжелел на 1,4–1,5%. Диапазон цен теперь таков: от 3 299 900 до 3 739 900 рублей. Комплектаций по-прежнему четыре, а вариантов турбомотора – два: 1.6 (190 л.с.) и 2.0 (244 л.с.). Коробка в обоих случаях – робот.

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Источник: Цена Авто

Фото: Jetour