Kia готовит новый K4
Новая разработка Kia больше, чем K3 (так называют Kia Rio в Мексике), но меньше, чем К5. То есть, это новое поколение седана Kia Forte, он же Cerato. Теперь модель сменит название на К4.
Передняя часть автомобиля полностью обновилась, и камуфляж не слишком хорошо это скрывает. Например, видны вертикальные фары, похожие на те, которыми светит новый Kia Sorento. Дневные ходовые огни имеют Т-образную форму и также выполняют роль поворотников.
Задник стойки и выгнутое заднее стекло делают машину похожей на четырехдверное купе. Задние фонари, тоже вертикальные, соединены светодиодной полосой. Выхлопная труба спрятана, но она есть, а значит под капотом находится двигатель внутреннего сгорания.
В салоне, кажется установлен единый экран, состоящий из цифровой панели приборов и тачскрина мультимедийной системы.
Оснащаться новинка, вероятнее всего, будет парой атмосферных четырехцилиндровых двигателей на выбор, объемом 1,6 и 2 литра.
Премьера новинки Kia под названием К4 состоится не раньше 2024 года.
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Фото: Motor1.com
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Отзывы о Kia Cerato (3)
внешний вид
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник