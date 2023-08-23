Kia готовит новый K4

У Киа появится недорогой компактный седан в виде четырехдверного купе

Новая разработка Kia больше, чем K3 (так называют Kia Rio в Мексике), но меньше, чем К5. То есть, это новое поколение седана Kia Forte, он же Cerato. Теперь модель сменит название на К4.

Передняя часть автомобиля полностью обновилась, и камуфляж не слишком хорошо это скрывает. Например, видны вертикальные фары, похожие на те, которыми светит новый Kia Sorento. Дневные ходовые огни имеют Т-образную форму и также выполняют роль поворотников.

Задник стойки и выгнутое заднее стекло делают машину похожей на четырехдверное купе. Задние фонари, тоже вертикальные, соединены светодиодной полосой. Выхлопная труба спрятана, но она есть, а значит под капотом находится двигатель внутреннего сгорания.

В салоне, кажется установлен единый экран, состоящий из цифровой панели приборов и тачскрина мультимедийной системы.

Оснащаться новинка, вероятнее всего, будет парой атмосферных четырехцилиндровых двигателей на выбор, объемом 1,6 и 2 литра.

Премьера новинки Kia под названием К4 состоится не раньше 2024 года.

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Фото: Motor1.com