Новый Volkswagen Tiguan – первые фото без камуфляжа
Произошла утечка фотографий совершенно нового поколения кроссовера Volkswagen Tiguan. Автомобиль, построенный на платформе MQB Evo, вполне узнаваем, но выглядит современнее.
Некогда популярный в России кроссовер будет производиться в Китае, откуда его начнут завозить и в Россию по схеме параллельного импорта уже в следующем году. Это будет последнее поколение модели с двигателем внутреннего сгорания.
Дизайн машины кажется простым, особенно в сером цвете. У модели глухая решетка радиатора между фарами, а ее роль выполняет большой воздухозаборник. Но и в нем вентиляционных отверстий не так много. Дополнительные отверстия для обдува радиатора есть в нижней части бампера.
Нижняя часть кузова и колесные арки прикрыты неокрашенным пластиком, а сзади установлены фонари сквозного типа.
Под стать внешности и дизайн салона – простой и аккуратный. Экран мультимедиа будет предлагаться в двух вариантах: 12,9 и 15 дюймов. Слева от него – 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.
Это поколение кроссовера может стать последним Tiguan с двигателями внутреннего сгорания – в линейку моторов войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки. Изменений здесь, по сравнению с нынешним поколением модели, не ожидается.
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Фото: MQB-Coding.de
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л