Новый Volkswagen Tiguan – первые фото без камуфляжа

В Сеть просочились изображения нового поколения кроссовера VW Tiguan

Произошла утечка фотографий совершенно нового поколения кроссовера Volkswagen Tiguan. Автомобиль, построенный на платформе MQB Evo, вполне узнаваем, но выглядит современнее.

Некогда популярный в России кроссовер будет производиться в Китае, откуда его начнут завозить и в Россию по схеме параллельного импорта уже в следующем году. Это будет последнее поколение модели с двигателем внутреннего сгорания.

Дизайн машины кажется простым, особенно в сером цвете. У модели глухая решетка радиатора между фарами, а ее роль выполняет большой воздухозаборник. Но и в нем вентиляционных отверстий не так много. Дополнительные отверстия для обдува радиатора есть в нижней части бампера.

Нижняя часть кузова и колесные арки прикрыты неокрашенным пластиком, а сзади установлены фонари сквозного типа.

Под стать внешности и дизайн салона – простой и аккуратный. Экран мультимедиа будет предлагаться в двух вариантах: 12,9 и 15 дюймов. Слева от него – 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.

Это поколение кроссовера может стать последним Tiguan с двигателями внутреннего сгорания – в линейку моторов войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридные силовые установки. Изменений здесь, по сравнению с нынешним поколением модели, не ожидается.

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Фото: MQB-Coding.de