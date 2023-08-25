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Китайцы представили в России композитные рессоры для грузовиков

Грузовики FAW в России получат рессоры из композитных материалов

На недавно завершившейся в Москве выставке MIMS Automobility Moscow китайская компания Fawer показала рессору для грузовиков, сделанную из композитного материала. Как пояснил представитель компании на выставочном стенде, материал этот – файбергласс.

Файбергласс (в РФ применяется также вариант названия «фибергласс») – это фактически давно известный стеклопластик. Современные стеклопластики в связке с каким-либо полимером являются крайне прочными и гибкими материалами. Стеклопластики (файбергласс), наравне с углепластиками (карбон) применяются во многих отраслях промышленности.

Важно, что презентовавшая композитную рессору компания Fawer входит в корпорацию FAW Group. Это значит, что эти элементы подвески предназначены, в первую очередь, для грузовиков марки FAW.

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Более того, такие рессоры уже устанавливаются на одну из пяти грузовых моделей FAW. Источник уточняет, что в Россию такие машины официально пока не поставлялись. Но презентация на MIMS показывает, что такие планы как минимум обсуждаются.

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Источник, фото: Автопоток

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