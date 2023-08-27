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Самые стильные: автовладельцы назвали топ моделей

Эти модели российские автолюбители считают самыми стильными за последние 10 лет

Эксперты исследовали отзывы пользователей сервиса о популярных авто с пробегом в возрасте до 10 лет, чтобы выяснить, какие модели россияне считают самыми стильными.

Лидирует в списке Mercedes-Benz S-класса в кузове W140 1991–1998 годов выпуска, получивший в народе прозвище «кабан». Этот автомобиль стал настоящим символом роскоши, стиля и лихих 90-х.

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А из «молодежи» лучшим считают корейский лифтбек Kia Stinger 2017–2021 гг. Дизайн у этого автомобиля, по мнению российских автолюбителей, самый запоминающийся и интересный.

В десятку самых стильных автомобилей последнего десятилетия вошли следующие модели (средняя стоимость):

  • Infiniti QX70 (2013–2017) – 2,4 млн руб.
  • Mercedes-Benz CLA (2013–2016) – 1,8 млн руб.
  • Porsche Cayenne (2014–2018) – 4,7 млн руб.
  • Mercedes-Benz C-класса (2014–2018) – 2,3 млн руб.
  • Mazda 6 (2015–2018) – 1,8 млн руб.
  • Kia Stinger (2017–2021) – 2,7 млн руб.
  • Audi A5 (2011–2016) – 1,8 млн руб.
  • SEAT Leon (2012–2016) – 1 млн руб.

Фото: Unsplash, Infiniti

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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