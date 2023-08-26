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В России разработали двигатель для самолета вертикального взлета

На форуме «Технопром-2023» покажут новую гибридную силовую установку

На международном форуме «Технопром-2023», который проходит в Новосибирске, Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) представила демонстратор гибридной силовой установки.

Этот двигатель, мощностью 500 кВт (680 л. с.), будет использоваться в лёгких вертолётах.

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Эксперты отмечают, что гибридные силовые установки позволяют снизить выбросы вредных веществ и шум, а также повысить энергоэффективность воздушных судов. Это особенно актуально для вертолётов, которые часто используются в городских условиях.

«Эта технология имеет большой потенциал, и в будущем мы рассматриваем возможность применения ее в летательных аппаратах вертикального взлета с неподвижным крылом», - сообщает главный конструктор ОДК, Юрий Шмотин.

ОДК планирует начать испытания гибридного двигателя на базе ВК-650В уже осенью.

Источник: ТАСС

Фото: ОДК-Климов

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