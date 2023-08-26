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Страшный сон «Хаммера»: новый Mengshi M-Hero 917 от Dongfeng

Компания Dongfeng готовится к выпуску мощного электровнедорожника Mengshi M-Hero 917

Тираж автомобилей составит всего 1500 внедорожников в год, поэтому M-Hero 917 достанется не всем. Однако вероятность появления в России существует: официальный дистрибьютор Dongfeng в России - компания «Моторинвест» - рассматривает возможность поставки Mengshi M-Hero 917 на российский рынок.


M-Hero - рамный внедорожник, построенный на архитектуре M-Tech Mengshi, с независимой пневмоподвеской и полноуправляемым шасси. Он оснащен четырьмя электромоторами, общей мощностью 1088 л. с. и крутящим моментом 1400 Н·м. Батарея емкостью 140 кВт·ч обеспечивает запас хода до 505 км. Кроме того, в планах компании выпуск гибридной версии с мощностью 816 л. с. и запасом хода до 800 км.


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Габариты Mengshi M-Hero 917 внушительны: длина составляет 4987 мм, ширина - 2080 мм, высота - 1935 мм. Колёсная база равна 2950 мм.

Производство этого внедорожника осуществляется на специально построенном предприятии, где уже начался предсерийный выпуск в апреле.

Массовое производство запланировано на 17 сентября. Ожидается, что стоимость будет начинаться от 700 тысяч юаней (примерно 9 млн рублей).


Источник: Российская газета

Фото: Dongfeng

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За РулемЛежнин Роман
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