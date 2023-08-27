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Ездить поездом станет еще быстрее и удобнее

«Трансмашхолдинг» представил новый поезд «Иволга 4.0» с максимальной скоростью 160 км/ч

На Международном железнодорожном салоне техники и технологий в Санкт-Петербурге был представлен скоростной поезд «Иволга 4.0».

Главным обновлением в поезде стало увеличение количество дверей до трех на вагон. Головные вагоны остались без изменения.

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Также в кабину машиниста внесли изменения в виде двух экранов отображающие данные о работе поезда и диагностических показателях.

Вместимость в поезд составляем 646 человек. Всем пассажирам будут доступны беспроводная зарядка, разъёмы Type-A и Type-C. И даже можно зарядить электросамокат в головных вагонах.

Скоростной поезд создан для Московских центральных диаметров.

Источник: ТАСС

Фото: Трансмашхолдинг

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За РулемЛежнин Роман
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