Новый Subaru Forester 2024 стал комфортнее и безопаснее

Subaru выпустила обновленный внедорожник Forester с улучшенной безопасностью и повышенным комфортом

Одним из главных изменений стало появление электропривода двери багажника в комплектациях X-Break и Advance. Также в комплектации X-Break появилась электрорегулировка передних кресел.

Важным аспектом обновления Forester стала обновленная система безопасности. Теперь водители получают более длительное предупреждение о препятствии, что поможет им принять соответствующие меры во избежание аварий.

Автомобиль для японского рынка имеют антенну типа «акулий плавник» и спойлер на двери багажника, окрашенные в черный цвет.

Subaru Forester 2024 для японского рынка оснащена 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л. с. В качестве альтернативы предлагается 1,8-литровый турбированный двигатель мощностью 174 л. с. Оба варианта оснащены фирменной коробкой передач Lineartronic и полным приводом.

Цена на новый Subaru Forester 2024 в Японии начинается от 21 тысячи долларов.

Источник: IXBT

Фото: Subaru